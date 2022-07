Euro feminino. Final entre campeã Inglaterra e Alemanha com recorde de assistência

O jogo de abertura do torneio disputado em solo inglês já tinha elevado o recorde num Europeu feminino para 68.871 espetadores © Neil Hall/EPA

A final do Europeu feminino de futebol entre a campeã Inglaterra e a Alemanha, oito vezes vencedora, contou este domingo com 87.192 espetadores nas bancadas do Estádio de Wembley, Londres, um recorde de assistência em Europeus femininos e masculinos.

A anterior marca foi registada na final do Europeu masculino de 1964, em Espanha, com a seleção anfitriã a derrotar a antiga URSS por 2-1, diante de 79.115 espetadores.

O jogo de abertura do torneio disputado em solo inglês, entre Inglaterra e Áustria, já tinha elevado o recorde num Europeu feminino para 68.871 espetadores.

O Euro2022 feminino registou um total de 574.875 espetadores, quebrando a melhor marca da competição continental feminina, que foi alcançada há cinco anos, nos Países Baixos, com 247.041 espetadores.

Este domingo, na 'cetedral' de Wembley, Ella Toone abriu o ativo para as inglesas, aos 62 minutos, com Lina Magull a empatar ao minuto 79, levando a decisão para o prolongamento, no qual Chloe Kelly, aos 110, marcou o tento que valeu o primeiro título para a seleção da casa.