Euroliga de basquetebol 2019/20 cancelada

A temporada 2019/20 da Euroliga e da Eurocup, suspensas desde 12 de março devido à pandemia de Covid-19, foram hoje canceladas, anunciou em comunicado a Euroliga Basquetebol, que organiza ambas as provas.

"Época 2019/20 da Euroliga e da Eurocup canceladas", anuncia o documento, adiantando que as equipas participantes nas duas provas transitam para a época 2020/21, tendo a Euroliga início em 01 de outubro e a Eurocup em 30 de setembro.

Este foi o resultado da quarta reunião da comissão executiva da entidade organizadora das duas competições desde a suspensão da temporada e a decisão foi tomada "depois de exploradas todas as opções existentes".

"A saúde e segurança dos nossos atletas, adeptos, 'staff' e das comunidades locais continua a ser a nossa maior prioridade", avança o comunicado, explicando que "a diferente evolução da pandemia nos diversos países não permitia que as equipas tivessem as mesmas condições para se prepararem".

Assim, e em nome da "integridade da competição", eventuais modificações no sistema de competição foram "descartadas", sendo que a opção teve também a intenção de "evitar alterações que afetassem o calendário de 2020/21".

"Esta foi, sem dúvida, a decisão mais difícil que tivemos de tomar em 20 anos de história. Por razões que fogem ao nosso controlo, tivemos de cancelar a época", lamentou o diretor executivo da Euroliga Basquetebol, Jordi Bertomeu.

Em 26 de abril, tinha sido prometida uma decisão definitiva para 24 de maio, sendo que, então, a competição anunciou que pretendia - assim tivesse autorização das autoridades sanitárias e governos - fechar a época entre 04 e 26 de julho, com a realização dos 54 jogos da época regular em falta e de uma 'final a 8'.

A principal competição europeia de clubes contava com 28 jornadas disputadas, de 34, com os turcos do Efes a liderarem, com 24 triunfos, mais dois do que Real Madrid e FC Barcelona e cinco face a CSKA Moscovo e Maccabi Telavive -- estas cinco equipas já tinham garantido um lugar nos oito primeiros.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

