Europeu sub-19: Noruega empata com Espanha e defronta Portugal nas meias-finais

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 vai defrontar nas meias-finais do Europeu da categoria a seleção da Noruega, a qual, ao empatar esta segunda-feira sem golos com a Espanha, ficou em segundo lugar do grupo B.

Bastava aos espanhóis um empate para garantir o primeiro lugar, enquanto a Noruega, liderada pelo português Luís Pimenta, necessitava de vencer para alcançar esse objetivo, o que lhe permitiria evitar o cruzamento com Portugal nas meias-finais.

No entanto, a Islândia, que esta segunda-feira também empatou sem golos com a Grécia, tinha ainda possibilidades de chegar ao segundo lugar caso vencesse e a diferença de golos lhe fosse favorável, o que a colocaria no caminho de Portugal nas meias-finais.

A partida entre espanhóis e noruegueses ficou marcado pela ausência de risco das duas equipas, mais preocupadas em segurar um lugar nas meias-finais, agravado pela elevada temperatura que se fazia sentir, fatores que tornaram inevitável um ritmo de jogo lento, previsível, muito jogado a meio-campo e distante das grande áreas.

No outro jogo do grupo B, a Islândia não mostrou capacidade para discutir o apuramento ao empatar sem golos com a Grécia, resultado que deixou as duas equipas no terceiro e quarto lugares, respetivamente.

A Espanha venceu assim o grupo B com sete pontos, seguida da Noruega, com cinco, da Islândia, com dois, e da Grécia, com um apenas.

Face aos resultados desta segunda-feira, Portugal, que venceu o grupo A só com vitórias, somando nove pontos, vai defrontar a Noruega, na quinta-feira, enquanto a Espanha mede forças com a Itália, segundo classificado do grupo da 'seleção das quinas'.

O jogo de Portugal realiza-se na cidade maltesa de Paola, a partir das 18h00 (17h00 em Lisboa), no estádio Tony Bezzina, ao passo que a Espanha irá discutir uma vaga na final frente à Itália em Ta'Qali, a partir das 21h00 (20h00), no estádio Nacional de Malta.