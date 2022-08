Europeus de atletismo. Francisca Laia e Joana Vasconcelos nas meias de K2 500

As canoístas olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos © Federação Portuguesa de Canoagem

As canoístas olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos vão disputar as meias-finais da prova olímpica do K2 500 metros dos Europeus de Munique, pois não conseguiram a única vaga disponível diretamente para a regata das medalhas.

Numa eliminatória com várias opositoras de peso, a dupla lusa apenas cumpriu, sem tentar discutir o triunfo, acabando em sexto lugar, a 7,087 segundos da Polónia, que agarrou a vaga.

A meia-final, que classifica três barcos, disputa-se na sexta-feira às 10h35, horas de Lisboa. A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.