Europeus de canoagem. Alex Santos sexto e Floriano Jesus sétimo na classe adaptada KL1

Os canoístas Alex Santos e Floriano Jesus ficaram este domingo nos sexto e sétimo lugares, respetivamente, na final da prova adaptada de KL1 200 metros dos Europeus de Munique, na Alemanha.

O atleta paralímpico em Tóquio2020 Alex Santos cumpriu a prova em 51,478 segundos, enquanto Floriano o fez em 52,942.

O título foi para o húngaro Kiss Peter, em 46,600, o melhor registo europeu do ano, batendo o italiano Esteban Farias, segundo em 47,404 e o frances Remy Boulle, terceiro em 48,066.

Alex Santos foi quinto nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nos quais Norberto Mourão foi bronze em VL2, o mesmo metal que conquistou nestes europeus, uma das três medalhas de Portugal, juntando-se ainda às de Fernando Pimenta em K1 500 e 1.000 metros.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.