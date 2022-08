Europeus de canoagem. Hélder Silva 11.º em C1 500 depois do sétimo em C1 200

O canoísta Hélder Silva © Fernando Fontes / Global Imagens

O canoísta Hélder Silva terminou este domingo em 11.º lugar na prova olímpica de C1 500 metros dos Europeus de Munique, com o segundo lugar na final B.

Especialista nos 200 metros, distância na qual competiu no Rio2016, mas que entretanto foi preterida a favor dos 500 no programa olímpico, o GNR mostrou o 'pulmão' que lhe costumava faltar nas distâncias mais longas, dando-lhe ânimo para nos mundiais de 2023 poder tentar o apuramento para Paris2024.

Hélder Silva cumpriu a prova em 1.52,787 minutos, a 754 milésimos de segundo do húngaro Balazs Kisss. Na prova de C1 200 metros, Hélder Silva tinha sido sétimo classificado.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.