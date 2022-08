Europeus de Munique. Tempestade adia final de Pimenta em K1 5000 para domingo

© Rita Chantre / Global Imagens (arquivo)

Uma tempestade que se abateu sobre o campo de regatas ditou este sábado o adiamento para domingo das finais de K1 e C1 5000 metros de Fernando Pimenta e Beatriz Lamas nos Europeus de canoagem de Munique.

"As provas vão ser disputadas somente no domingo, em hora a confirmar posteriormente", anunciou a organização.

Ricardo Machado, vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem aguarda pela indicação dos novos horários, "pois os mesmos não vão ser fáceis de gerir".

"Se for numas paragens de manhã, pode interferir com a final de K2 1000 do Fernando Pimenta com o João Duarte, mas se for após a última prova, depois das 14h30, pode complicar o plano de voos de algumas seleções, que regressam durante a tarde ao seu país. Não é o caso de Portugal, pois só à noite regressamos ao país", disse o dirigente, à Lusa.

Pimenta e João Duarte disputam a regata das medalhas às 10h15, horas de Lisboa.

Chuva, ventos fortes e trovoadas levaram à evacuação das bancadas e de todos os atletas da água, sendo expectável que a tempestade dure cerca de três horas.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.