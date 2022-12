Evanilson falha treino do FC Porto devido a lesão do ligamento do joelho direito

Porto, 21/12/2022 - O Fc Porto recebeu esta noite o Gil Vicente, no Estádio do Dragão, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga 2022/23 . Evanilson (Ivan Del Val/Global Imagens) © Ivan Del Val/Global Imagens

O futebolista Evanilson falhou esta quinta-feira o treino do FC Porto, após sofrer uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito na vitória sobre o Gil Vicente (2-0), na quarta-feira, dos quartos de final da Taça da Liga.

O avançado brasileiro, de 23 anos, tinha entrado para o lugar do espanhol Toni Martínez ao intervalo da partida disputada no Estádio do Dragão, no Porto, mas seria substituído pelo compatriota Pepê aos 56 minutos, depois de um choque com o iraniano Ali Alipour.

Um dia depois do apuramento do FC Porto para a 'final four' da Taça da Liga, Evanilson acompanhou Francisco Meixedo, Pepe e o canadiano Stephen Eustáquio no tratamento das respetivas lesões, ao passo que o nigeriano Zaidu evoluiu para treino condicionado, de acordo com uma nota emitida pelos 'dragões' através do seu sítio oficial na Internet.

De fora do boletim clínico 'azul e branco' ficou Pepê, que também teve uma passagem curta pelo desafio com o Gil Vicente e foi rendido por Gonçalo Borges, aos 79 minutos.

A formação orientada por Sérgio Conceição regressa ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, na sexta-feira, às 10:30, para retomar a preparação do jogo com o Arouca, da 14.ª ronda da I Liga, a primeira após a pausa para o Mundial2022.

O FC Porto, segundo classificado, com 29 pontos, a oito do líder Benfica, recebe o clube arouquense, oitavo, com 19, na quarta-feira, às 21:15, no Estádio do Dragão, no Porto.