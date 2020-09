Evanilson já chegou ao Porto para reforçar ataque de Sérgio Conceição

© José Carmo / Global Imagens

Eram oito horas da manhã, quando o reforço do FC Porto surgiu na zona de chegadas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Evanilson estava acompanhado de um elemento da estrutura de futebol do FC Porto, que o transportou para as instalações do clube no centro da cidade.

O ponta-de-lança brasileiro vai cumprir já esta quarta-feira os habituais exames médicos antes de ser apresentado oficialmente como jogador do FC Porto.

A SAD portista vai investir um valor a rondar os oito milhões de euros na aquisição de 80% do passe de Evanilson, num negócio intermediado pelo agente português, Jorge Mendes.

O negócio foi essencialmente feito junto do Tombense, o clube de Minas Gerais que detém os direitos económicos de Evanilson. O Fluminense apenas participa no negócio com 10% desses direitos económicos e 20% do valor que estava estabelecido de uma futura transferência.

Evanilson vai reforçar a equipa de Sérgio Conceição, que também recebeu recentemente o ponta de lança Taremi. Os dragões estão a reformular a frente de ataque que vai deixar de contar com Fábio Silva. O jovem já foi confirmado no Wolverhampton por 40 milhões de euros. Aboubakar e Zé Luís também estão na porta de saída do Dragão.