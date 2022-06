Evanilson, Sangaré e Matheus Nunes são os nomes em destaque no mercado de transferências

Evanilson © Pedro Correira/Global Imagens

Na manhã desta segunda-feira, o jornal o JOGO garante que os dragões não aceitaram uma proposta de 60 milhões de euros por Evanilson. A SAD fixou o preço em 80 milhões de euros para vender o passe do avançado, um preço que já colocou de lado um interesse do Brighton e do Wolverhampton.

O FC Porto que tenta resistir ao mercado, mas a imprensa francesa garante que Vitinha continua na lista do PSG e com os franceses a preparar uma oferta de 40 milhões de euros.

David Neres vai ser apresentado no Benfica

Os encarnados negociaram com o Shakhtar Donetsk a compra do passe de David Neres, utilizando a dívida do clube ucraniano no negócio de Pedrinho, com um valor de 18 milhões de euros. David Neres vai assinar um contrato de cinco anos.

Mas, para além do reforço do ataque, o Benfica volta a demonstrar interesse em Sangaré. O médio defensivo do PSV Eindhoven, apurou a TSF, já esteve como uma das prioridades na lista encarnada e esta segunda-feira o jornal Record, escreve que a SAD do Benfica vai tentar avançar para a contratação.

O internacional costa marfinense tem o passe avaliado em 24 milhões de euros.

Sporting com saídas no meio-campo

Os médios Palhinha e Matheus Nunes estão na rota do futebol inglês. Palhinha vai jogar no Fulham, com a equipa de Marco Silva a assinar um contrato com o médio defensivo leonino ainda esta semana.

Matheus Nunes também pode rumar para Inglaterra, mas para integrar o plantel do Wolverhampton, insiste a imprensa inglesa. O médio internacional português tem uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros.

Para já, o médio leonino está no Brasil a passar férias, e segundo o jornal A BOLA, só quando regressar a Portugal é que vai perceber que oportunidades vão surgir na carreira.