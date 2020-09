Evanilson vai assinar com o FC Porto por cinco anos

FC Porto vai avançar com oito milhões de euros por uma percentagem do passe do jovem avançado © DR

Evanilson chega esta quarta-feira a Portugal para reforçar o ataque do FC Porto, o Fluminense já emitiu um comunicado a dar conta da mudança do jogador para o futebol português.

O FC Porto vai avançar com oito milhões de euros por uma percentagem do passe do jovem avançado. A imprensa brasileira avança com 80%, num negócio intermediado pelo agente português, Jorge Mendes.

O negócio foi essencialmente feito junto do Tombense, o clube de Minas Gerais que detém os direitos económicos de Evanilson. O Fluminense apenas participa no negócio com 10% desses direitos económicos e 20% do valor que estava estabelecido de uma futura transferência.

Evanilson vai reforçar a equipa de Sérgio Conceição, que também recebeu recentemente o ponta de lança Taremi. Os dragões estão a reformular a frente de ataque que vai deixar de contar com Fábio Silva. O jovem já foi confirmado no Wolverhampton por 40 milhões de euros. Aboubakar e Zé Luís também estão na porta de saída do Dragão.

Evanilson é um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro

Avançado de 20 anos que vinha a conquistar o seu espaço no plantel do Fluminense, Evanilson fez nove golos em 24 jogos pela equipa carioca na época passada, tendo apontado dois golos ao Flamengo de Jorge Jesus, em jogos do dérbi do Rio de Janeiro, Fla-Flu.

Abel Braga treinou Evanilson no Fluminense em 2018. Em declarações à TSF, o técnico brasileiro aprova a contratação do avançado pelo FC Porto, "porque é um jogador muito forte psicologicamente e ajudou o clube a ultrapassar uma fase difícil no plano desportivo", recordou Abel Braga.

O treinador brasileiro acredita que Evanilson vai "fazer muitos golos em Portugal, porque em campo ajuda sempre muito a equipa e cumpre bem o papel tático. É mais ou menos o que é o Richarlson, que está no Everton. É um avançado com intensidade, trabalha muito para equipa mas está sempre presente", avalia o técnico Abel Braga, em entrevista à TSF.

De acordo com o Globe Esporte, Evanilson também tinha duas propostas de Inglaterra. O Crystal Palace e o City Group, proprietário do Manchester City, queriam contratar o avançado, mas o FC Porto ganhou a corrida.