Evelise Veiga em 18.º falha final do salto em comprimento nos Europeus de Munique

Evelise Veiga © Etienne Laurent/EPA

16 Agosto, 2022

Evelise Veiga falhou esta terça-feira o apuramento para a final do salto em comprimento dos Europeus, ficando-se pelos 6,17 metros que lhe valeram somente o 18.º lugar em Munique.

A portuguesa, 11.ª do ranking europeu, teve dois saltos nulos, o primeiro e o terceiro, sendo que os 6,17 ficaram aquém dos 6,75 exigidos para entrada direta na final, um centímetro acima do seu recorde pessoal, conseguido este ano.

Também não foram suficientes para a colocar entre as 12 mais fortes que vão disputar as medalhas, uma vez que, juntando os dois grupos, a última a qualificar-se para a final o fez em 6,49, mais 32 centímetros.

Há três semanas, nos mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, a atleta de 26 anos tinha conseguido saltar bem mais, 6,54 metros, marca que hoje seria suficiente e que na altura lhe valeu a 15.ª posição.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.