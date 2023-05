Evenepoel, líder do Giro, testa positivo à Covid-19 e abandona prova

© Luca Bettini/AFP

O camisola rosa Remco Evenepoel está fora da Volta a Itália, depois de ter testado positivo à Covid-19, confirmou a Soudal Quick-Step, equipa do ciclista belga que venceu este domingo a nona etapa do Giro.

"Remco Evenepoel está fora da Volta a Itália devido à Covid-19. O belga foi forçado a abandonar a sua primeira grande Volta da época após um teste de rotina realizado antes do primeiro dia de descanso ter dado positivo à Covid-19", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial da formação belga.

O atual campeão mundial de fundo, de 23 anos, liderava a Volta a Itália com 45 segundos de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), que agora será 'promovido' a primeiro da geral. Com a desistência de Evenepoel, o português João Almeida (UAE Emirates) sobe a quarto, atrás do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS).

"Estou destroçado por ter de anunciar que vou abandonar o Giro devido à covid-19 [...]. A minha experiência aqui foi verdadeiramente especial e estava ansioso por competir nas próximas duas semanas", escreveu o belga nas suas redes sociais.

O campeão da Vuelta2022 despede-se do Giro com a 'maglia rosa' vestida e duas etapas conquistadas, o contrarrelógio de hoje, no qual bateu Thomas apenas por um segundo, e o da primeira etapa.