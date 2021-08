Ex-futebolista Murat Yakin é o novo selecionador da Suíça

© Gustavo Bom / Global Imagens

O antigo internacional suíço Murat Yakin, de 46 anos, é o novo selecionador de futebol da Suíça, sucedendo no cargo a Vladimir Petkovic, que saiu após o Euro2020, informou esta segunda-feira a federação helvética.

"Murat Yakin assinou hoje de manhã contrato até ao fim da qualificação para o Mundial2022, com opção de renovação", refere a federação suíça em comunicado, acrescentando que Yakin, que estava à frente da equipa do Schauffhausen, assume de imediato funções.

A seleção da Suíça ficou sem selecionador após sete anos de liderança de Petkovic, treinador que assinou pelo Bordéus e que no Euro2020 conduziu a equipa até aos quartos de final, sendo eliminada no desempate por grandes penalidades pela Espanha (1-3, após empate 1-1).

Na qualificação para o Mundial do Qatar, a Suíça tem como adversárias a campeã europeia Itália, além de Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia.

O Grupo C é liderado pelos italianos, com nove pontos em três jogos, seguidos da Suíça, com seis em dois, Irlanda do Norte, com um em dois, Bulgária, com um em três, e Lituânia, sem pontuar em dois jogos.