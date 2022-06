Ex-jogador da NBA, Caleb Swanigan, morre aos 25 anos

Na NBA, Caleb Swanigan representou os Portland Trail Blazers e Sacramento Kings © Getty Images via AFP

Caleb Swanigan, ex-jogador da NBA, morreu, esta terça-feira, aos 25 anos. A notícia foi avançada pela Universidade de Purdue, onde jogou e estudou antes de começar a carreira profissional de basquetebol.

Vários meios de comunicação social norte-americanos noticiaram o basquetebolista terá morrido por "causas naturais" no hospital de Fort Wayne, no estado do Indiana.

"Estamos devastados. Os nossos pensamentos e orações estão com a família e com os amigos do Caleb Swanigan. O mundo perdeu uma boa alma na última noite", escreveu a Universidade de Purdue, nas redes sociais.

No último ano, o antigo jogador foi detido por ter droga na sua posse e, durante o julgamento, foi divulgada uma fotografia em que o atleta apareceu com um aumento de peso considerável após ficar sem contrato na NBA.

Caleb Swanigan foi escolhido pelos Portland Trail Blazers com a 27.ª escolha do Draft de 2017. Disputou duas temporadas pela equipa e foi trocado, em 2019, para os Sacramento Kings, voltando, um ano depois, a Portland.

Em 2020, durante o isolamento causado pela Covid-19, a NBA criou uma "bolha" em Orlando para terminar a temporada, mas o jogador recusou-se a jogar e ficou sem contrato, sem ter mais oportunidades na liga de basquetebol norte-americana.

Na NBA, Caleb Swanigan disputou 75 jogos e teve médias de 2.3 pontos e 2.9 ressaltos em três temporadas.