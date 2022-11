Blatter admite que Mundial no Catar "foi um erro"

Sepp Blatter, ex-presidente da FIFA © Fabrice Coffini/AFP

Sepp Blatter, que ocupava o cargo de presidente da FIFA em 2010, quando o Catar foi escolhido para acolher o Campeonato do Mundo de Futebol em 2022, revelou que desde cedo soube que a decisão tinha sido "um erro" e que "a escolha foi má". Na altura, a escolha do país esteve manchada de controvérsia, incluindo alegações de corrupção e violações dos direitos humanos. Tal como agora.

"É um país demasiado pequeno. O futebol e o Campeonato do Mundo são demasiado grandes para ele", disse Blatter, numa entrevista ao jornal suíço Tages Anzeiger, sobre o Catar, que se vai tornar no primeiro país do Médio Oriente a acolher o torneio.

O ex-presidente da FIFA confessou que o organismo, em 2012, alterou os critérios para selecionar os países anfitriões à luz das preocupações sobre as condições de trabalho na preparação do Mundial no Catar.

"Desde então, as considerações sociais e os direitos humanos são tidos em conta", afirmou o antigo presidente da FIFA.

Apesar da ligação à competição, Batter vai assistir à competição, que começa daqui a menos de duas semanas, a partir da sua casa em Zurique, na Suíça.

Enquanto liderou a FIFA, durante 17 anos, Blatter foi alvo de acusações de corrupção. Acabou ilibado de fraude por um tribunal suíço em junho, mas os procuradores recorreram da decisão.