Ex-vice do FC Porto diz que venda de Fábio Vieira ajuda a equilibrar contas

Fábio Vieira vai jogar no Arsenal © Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos com Guilherme de Sousa 17 Junho, 2022 • 18:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo vice-presidente do FC Porto, Paulo Teixeira, considera que, se o clube azul e branco está a vender Fábio Vieira abaixo do valor da cláusula de rescisão, isso deve-se à necessidade de manter as contas equilibradas. E não descarta a saída também de Vitinha, nos mesmos moldes.

"Ninguém é eterno. Estamos a falar de um jogador que teve muito mais participação na conquista do título, que foi o Vitinha, e de outro que foi menos utilizado, mas que teve menos prestações. Naturalmente que, a gestão do plantel compete ao treinador, compete à administração da SAD, e, se efetivamente for necessário vender para que haja o equilíbrio das contas, os sócios do clube podem ficar aborrecidos", refere Paulo Teixeira, que sugere aos dragões continuarem a apostar na formação.

O FC Porto tem um princípio para a transferência de Fábio Vieira para os ingleses do Arsenal no valor de 40 milhões de euros, mais cinco por objetivos. Já o médio Vitinha tem muitos interessados na Premier League.

Sobre a intenção de André Villas Boas, em concorrer à presidência do clube, Paulo Teixeira, diz que não está surpreendido pela vontade demonstrada pelo antigo treinador.

Vários adeptos já manifestaram o apoio ao antigo treinador dos azuis e brancos, mas Paulo Teixeira, em declarações à TSF, recorda que ainda falta dois anos para o ato eleitoral, que pode ditar mudanças no rumo dos dragões.

"O ex-treinador do FC Porto, sócio e adepto André Villas Boas sempre manifestou vontade de um dia vir a ocupar o lugar de presidente. Não é uma novidade para ninguém, há outras pessoas também que publicamente ou não, já tinham dito isso. Depois a estratégia de cada candidatura, só os próprios podem explicar. Para mim, não foi novidade nenhuma de aparecer o nome de Villas Boas como candidato", afirma.