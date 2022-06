Excedentários do Benfica vão treinar à parte. Veja as listas de águias, leões e dragões

O novo treinador do Benfica, Roger Schmidt © Mário Cruz/Lusa

O Benfica corre o risco de ter um plantel no início de temporada com mais de 30 jogadores. Mas 10 atletas não entram nos planos do técnico alemão.

O capitão André Almeida, os médios Pizzi, Taarabt e Meité. Os alas Grimaldo, Diogo Gonçalves e Gil Dias também vão ter ordem para sair.

O avançado Seferovic - tem sido apontado ao Besiktas - e ainda a dúvida em redor do guarda-redes Helton Leite. O defesa central Ferro também está de regresso, depois do empréstimo aos croatas do Hajduk Split, mas não vai integrar o plantel de Roger Schmidt.

O processo que está mais avançado para ser resolvido é o do avançado suíço, Seferovic, que tem sido apontado ao Besiktas da Turquia. De resto não há soluções para os restantes jogadores.

11 jogadores estão fora dos planos de Rúben Amorim

Os avançados Islam Slimani, Jovane, Luiz Phellipe, Sporar e Rafael Camacho têm ordem para procurar clube.

Os médios Doumbia e Eduardo também não vão ser aposta do treinador leonino, o mesmo acontece com o argentino Battaglia que vai continuar no plano de empréstimo.

O jovem extremo Gonzalo Plata tem a dúvida em redor da opção do Valladollid vir a acionar a compra do passe avaliado em 10 milhões de euros. Para já vai treinar em Alcochete.

O mesmo acontece com o defesa central Tiago Ilori, que regressa do empréstimo da última temporada ao Boavista. Já o guarda-redes Renan Ribeiro, se não encontrar solução neste mercado de verão, vai continuar a trabalhar à parte.

FC Porto tem sete jogadores no lote de excedentários

Desde logo o médio Sérgio Oliveira, que regressa do empréstimo à Roma. Também Nakajima terminou o empréstimo que cumpriu ao serviço do Portimonense.

O defesa central Diogo Leite não vai ficar no SC Braga, e ainda regressam ao Olival, pelo menos neste início de temporada, os médios Romário Baró e Loum, bem como os defesas Rodrigo Conceição e Carraça que este ano jogou na B-SAD.

Nenhum destes jogadores tem lugar na equipa azul e branca para atacar a nova temporada.