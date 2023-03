"Exemplo fantástico para quem quer ser profissional." Cláudio Ramos vai ter oportunidade na baliza do FC Porto

© Nuno Brites/Global Imagens (arquivo)

Não é todos os dias que um internacional português, um dos melhores guarda-redes da Primeira Liga, pede conselhos ao treinador de guarda-redes da segunda equipa. Aconteceu com Cláudio Ramos, "o exemplo para quem quer ser guarda-redes profissional", como é descrito na TSF pelo antigo treinador de guarda-redes da equipa B do FC Porto.

"O Cláudio é um exemplo de superação, de quem nunca desistiu do que valia, do que sabia que conseguia alcançar", começa por explicar o atual treinador de guarda-redes do Al-Sadd, no Catar. "Quando chega ao FC Porto, o Cláudio [Ramos] chega com mérito", recorda Pedro Pereira.

Guarda redes portista "é um exemplo de superação". 00:00 00:00

"Conheço o Cláudio porque ele vem jogar à equipa B. A forma de estar dele é de alguém humildade, alguém que depois dos jogos me ligava, queria perceber onde poderia melhorar, onde tinha errado. Queria a minha opinião sobre o jogo dele", sustenta Pedro Pereira que, depois de vários anos na formação dos dragões, também trabalhou de perto com Diogo Costa.

"Tendo em conta o trajeto que foi tendo, por vezes os jogadores não entendem muito bem o facto de ir jogar à equipa B depois de ter estado na Primeira Liga, de ter estado ao serviço da seleção portuguesa. Por isso, o Cláudio é um exemplo fantástico para quem ambiciona ser guarda-redes profissional", resume.

A lógica de ir jogar à equipa B. 00:00 00:00

As três temporadas que passou no Dragão apenas valeram a Cláudio Ramos 12 oportunidades. Dez desses jogos foram cumpridos nesta temporada. Agora, com a lesão de Diogo Costa numa fase crucial da temporada, Ramos deve assumir a baliza azul e branca.

Pedro Pereira lembra que Cláudio Ramos chegou à seleção nacional portuguesa jogando no Tondela. "Se o Cláudio entendesse que o FC Porto já não é o desafio para ele, acredito que ele sabe que tem lugar na maior parte das equipas da primeira divisão portuguesa", explica Pedro Pereira.

Cláudio Ramos teria oportunidade "na maior parte das equipas" nacionais. 00:00 00:00

"É um guarda-redes que, apesar de ter apenas 1,83 m, continua a ser muito competente no jogo aéreo. Prova que a altura é apenas mais um fator que pode influenciar essa competência. É também um guarda-redes que entre os postes tem uma presença considerável, bons reflexos, é forte nos duelos de um para um."

Altura "é apenas mais um dos fatores" que podem influenciar o trabalho de um guarda-redes. 00:00 00:00

E há marcas de evolução no jogo e na confiança do guardião. "Nos últimos tempos, por ter jogado na Taça da Liga, na Taça de Portugal, tenho notado mais alguma consistência na forma como controla o espaço, embora o Cláudio seja um guarda-redes que se sente mais confortável perto da baliza", resume o treinador português.