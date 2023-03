F1: Verstappen vence GP do Bahrein e Alonso faz pódio na estreia pela Aston Martin

© Ali Haider/EPA

O piloto neerlandês Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrein, a primeira corrida da temporada de Fórmula 1.

Foi mesmo a Red Bull quem dominou a prova, com Sérgio Pérez a ser segundo. No terceiro lugar ficou Fernando Alonso, que trocou a Alpine pela Aston Martin esta temporada.

Os dois Red Bull partiram da primeira linha da grelha de partida, mas um mau arranque do mexicano fez com que Charles Leclerc saltasse uma posição logo na primeira travagem. Contudo, a estratégia da campeã mundial de construtores em título levou a melhor ao longo da corrida, com os dois primeiros lugares a ficarem decididos a mais de 20 voltas do fim.

A luta pelo terceiro lugar acendeu-se pouco depois, quando o monegasco da Ferrari foi obrigado a abandonar. Quem aproveitou foi o veterano espanhol da Aston Martin que, depois de ter ultrapassado Lewis Hamilton, fez o mesmo a Carlos Sainz para fechar no pódio e confirmar as boas sensações que mostrou nos treinos livres e na qualificação.

No lado das desilusões, fica a McLaren, já que Oscar Piastri não terminou a corrida de estreia na Fórmula 1 e Lando Norris foi o último dos pilotos a terminar a corrida, em 17.º.