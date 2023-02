Fábio Cardoso, Otávio, Uribe, Galeno e Evanilson nos convocados do FC Porto para Milão

© Estela Silva/EPA

Os futebolistas Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson reintegraram esta terça-feira a convocatória do FC Porto, para a visita ao Inter de Milão, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, apesar de constarem do boletim clínico.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'dragões' na Internet, esses cinco jogadores fazem parte da lista de 25 convocados pelo treinador Sérgio Conceição para o jogo de quarta-feira, num dia em que continuaram a recuperação das respetivas lesões.

Ausentes do embate da primeira mão dos 'oitavos' da principal prova europeia de clubes ficam os restantes nomes do boletim clínico do FC Porto, casos de Francisco Meixedo, que evoluiu hoje para treino integrado condicionado pela primeira vez, e Gabriel Veron.

Os campeões nacionais, vencedores da prova em 1986/87 e 2003/04, viajaram ao início da tarde para Milão, onde o treinador Sérgio Conceição e o futebolista Marko Grujic vão falar em conferência de imprensa no palco do duelo, às 19:45 locais (18:45 em Lisboa).

O FC Porto defronta os italianos do Inter Milão na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, num confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.

Lista dos 25 convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Pepe, Zaidu e Wendell.

Médios: Marko Grujic, Matheus Uribe, Stephen Eustáquio, Otávio, André Franco, Bernardo Folha e Vasco Sousa.

Avançados: Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.