Fábio Carvalho renuncia à seleção portuguesa de sub-21

O médio do Liverpool Fábio Carvalho "decidiu abdicar de representar" a seleção portuguesa de sub-21, informou na segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esclarecendo que a decisão do jogador foi comunicada através de "algumas mensagens SMS".

"Fábio Carvalho informou a Federação Portuguesa de Futebol, através de algumas mensagens SMS, que não pretende continuar a representar Portugal no escalão sub-21", lê-se no sítio oficial da FPF.

O organismo indica que "a decisão do jogador foi comunicada após ter sido conhecida a convocatória para os jogos de preparação" com a República Checa e o Japão.

O futebolista do Liverpool, de 20 anos, constava na lista de 23 convocados do selecionador Rui Jorge, mas, segundo a FPF, não se apresentou no estágio, a decorrer em Lagos.

As partidas com República Checa e Japão, de preparação para o Europeu de sub-21 em 2023, estão agendadas para 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambas jogadas no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19h15.

Portugal está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.