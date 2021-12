Fábio Veríssimo arbitra pela segunda vez clássico entre FC Porto e Benfica

O árbitro Fábio Veríssimo © Octávio Passos/Global Imagens (arquivo)

O arbitro Fábio Veríssimo vai dirigir pela segunda vez um clássico entre FC Porto e Benfica, quinta-feira, no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, revelou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro, de 38 anos, da Associação de Futebol de Leiria, terá como assistentes no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:45, Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro será Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Luís Godinho.

Rui Costa vai arbitrar a visita do campeão Sporting ao Casa Pia, da II Liga, na quarta-feira, enquanto Nuno Almeida vai dirigir a receção do Vizela ao Sporting de Braga, detentor do troféu, na quinta-feira, de acordo com as nomeações hoje divulgadas pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF.