"Falso e descabido." Benfica e Jesus "refutam cabalmente" acordo do treinador com o Flamengo

Vila Nova de Famalicão, 12/12/2021 - O Futebol Clube de Famalicão recebeu esta noite o Sport Lisboa e Benfica no Estádio Municipal de Famalicão em jogo a contar para a 14ª jornada da I Liga 2021/2022.

O Benfica emitiu um comunicado esta quarta-feira em que desmente a existência de um acordo para a saída de Jorge Jesus para o Flamengo.

"O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes. Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura", pode ler-se na nota do clube.

*Em atualização