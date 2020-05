Liga italiana propõe regresso a 13 de junho. Treinos começam segunda

Os treinos em Itália são retomados segunda-feira © Vincenzo Pinto/AFP

A assembleia da Serie A estabeleceu esta quarta-feira que vai propor o regresso do campeonato a 13 de junho. Os treinos regressam na próxima segunda-feira, para preparar as 12 jornadas que faltam do campeonato, liderado pela Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Na reunião desta quarta-feira, 16 dos 20 clubes da 1ª liga em Itália aceitaram regressar a 13 de junho. Os restantes quatro emblemas queriam o regresso alguns dias depois, a 20 de junho.

Fica agora a faltar o acordo com o Governo transalpino.

Regresso aos treinos na segunda-feira

O ministro dos desportos italiano já confirmou que os treinos das equipas profissionais podem ser retomados já na próxima semana. Vincenzo Spadafora explica que já recebeu "uma carta do presidente da federação, Gabriele Gravina, onde a federação explica que aprovou as alterações ao protocolo do Comité Técnico e Científico. Isto permite que os treinos sejam retomados".

Face à possibilidade de regresso da prova, os clubes da Serie A pediram em comunicado conjunto que os detentores dos direitos televisivos paguem as prestações previstas. "Reiteramos a necessidade de respeitar os prazos para os pagamentos previstos", numa mensagem dirigida às operadoras de transmissão Sky, Dazn e IMG, que não pagaram a última prestação, equivalente a cerca de 220 milhões de euros.

