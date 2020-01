Falta de neve ameaça medidas contra o calor nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O torneio realiza-se entre 24 de julho e 9 de agosto em Tóquio © Tim Hipps/FMWRC Public Affairs

Os planos da organização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 de refrescar os espetadores durante o verão sufocante na capital japonesa com neve de Niigata podem ser frustrados pela falta de chuva neste inverno quente, foi anunciado esta quinta-feira.

Entre as medidas para combater o calor projetadas pelos promotores de Tóquio2020, a decorrer de 24 de julho a 9 de agosto, está o uso de canhões de neve artificial e também natural de Minamiuonuma, uma cidade da região de Niigata (noroeste).

No entanto, esta região que habitualmente apresenta neve abundante no inverno está a atravessar incomummente um período de temperaturas altas, bem como a ausência de chuva.

"Esta é a primeira vez que não acumulamos neve no início do ano", referiu uma autoridade local ao jornal Mainichi, acrescentando que os atuais 15 centímetros guardados nas instalações de armazenamento estão muito longe dos 1,5 metros do ano passado.

O plano elaborado pelos organizadores de Tóquio2020 previa acumular a neve entre o final do inverno e o início dos Jogos Olímpicos e transportá-la em contentores refrigerados, por comboio ou camiões, até às instalações olímpicas de futebol e basquetebol, em Saitama (norte de Tóquio).

No local, os promotores planeavam instalar tendas perto dos locais das competições para que os espectadores pudessem refrescar-se e fugir, momentaneamente, das altas temperaturas que habitualmente se verificam na região, cuja sensação térmica aumenta devido aos altos níveis de humidade durante o verão.

Parte dessa neve também seria ensacada e entregue aos espetadores para ajudar a combater o calor.

No entanto, o plano corre sérios riscos de falhar, devido ao facto de a cidade de Minamiuonuma não ver neve há mais de dez dias e nos dias em que nevou, acumulou apenas um máximo de dez centímetros.

A cidade não estabeleceu um plano de contingência específico para este caso, embora as autoridades considerem retirar neve de outras áreas que registaram maior acumulação de neve, embora a sua transferência seja mais cara do que o esperado.

A Agência Meteorológica do Japão prevê que a falta de neve continuará na região.