Benfica repete onze em Famalicão

Depois do regresso às vitórias na estreia de Nelson Veríssimo, o Benfica desloca-se a um terreno difícil. Os encarnados jogam frente ao Famalicão e não querem entregar já o título ao FC Porto de Sérgio Conceição.

O novo treinador das águias garantiu, na antevisão do jogo, que o principal objetivo da equipa é vencer todos os jogos até ao final da temporada. A equipa está no segundo lugar, a seis pontos do líder FC Porto.

Onze do Benfica: ​​​​​​​Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Seferovic.

Onze do Famalicão: Defendi, Riccili, Patrick William, Roderick, Coly, Gustavo Assunção, Racic, Del Campo, Fábio Martins, Rúben Lameiras e Pedro Gonçalves.​​​​​​​

Já o Famalicão tenta aproximar-se dos lugares europeus. Em caso de vitória, a equipa comandada por João Pedro Sousa sobe ao quinto lugar. Em Famalicão, a equipa local já venceu o FC Porto e o Sporting.

A partida vai ser arbitrada por Hugo Miguel, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos. O videoárbitro fica a cargo de Bruno Esteves.

Suplentes do Benfica: Zoblin, Zivkovic, Dyego Sousa, Samaris, Rafa, Jota, Tomás Tavares, Carlos Vinícius e Ferro.

Suplentes do Famalicão: Vaná, Ivo Pinto, Guga, Walterson, Ofori, Nehuen Perez, João Neto, Alex Centelles e Anderson.