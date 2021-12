© Miguel Pereira/Global Imagens

Depois da derrota pesada na Luz frente ao Sporting, o Benfica tinha em Famalicão uma boa oportunidade para conseguir devolver a confiança aos adeptos. Jorge Jesus sabia disso e promoveu alterações na equipa face ao jogo da Champions frente ao Dínamo de Kiev e onde as águias carimbaram o acesso aos oitavos da prova.

Seferovic, Darwin e Rafa foram o trio de ataque encarnado à baliza famalicense e a pareceria começou a dar frutos. Logo nos primeiros minutos, Darwin, descaído para a esquerda, teve espaço e rematou para o primeiro golo do jogo.

Aos 14 minutos, Rafa arrancou e em velocidade deixou adversários para traz, progrediu e serviu Darwin, que à boca da baliza rematou, desta vez, de pé esquerdo para o segundo golo no encontro.

Aos 25 minutos, o Famalicão aproveitou o espaço concedido no flanco esquerdo e foi feliz. Ivo Rodrigues cruzou e encontrou a cabeça de Bruno Rodrigues, que finalizou e reduziu a desvantagem. Até ao intervalo, a equipa de Ivo Vieira ainda ameaçou Vlachodimos, mas recolheu aos balneários em desvantagem.

A segunda parte começou da mesma fora que o início do encontro. O Benfica aproveitou a velocidade de Rafa e o internacional português, com muita qualidade técnica, entrou na área, tirou adversários do caminho e dilatou a vantagem dos encarnados.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior, Adrián Marín, Pickel, Pedro Brazão, Bruno Rodrigues, Riccieli, Simon Banza, De La Fuente, Penetra, Pêpê e Heriberto.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Diogo Gonçalves, André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, João Mário, Rafa, Darwin e Seferovic.