Conheça os onzes de Famalicão e Braga

Ricardo Horta pode estar de saída do Sporting de Braga

A edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol fica hoje concluída com o Sporting de Braga a atuar no campo do Famalicão e o Vitória de Guimarães a receber o Gil Vicente, na 34.ª e última jornada.

Das quatro equipas em ação, o Famalicão é mesmo a única que vai entrar em campo com a possibilidade de melhorar a sua classificação, podendo colar-se ao Estoril Praia no oitavo lugar, com 39 pontos, caso vença o Sporting de Braga.

Onze inicial do Famalicão: Zlobin, Penetra, Riccieli, Alex Nascimento e Adrián Marin; Pickel, Pêpê e João Carlos Teixeira; Heri, Bruno Rodrigues e Banza.

Onze inicial do Braga: Hornicek; Paulo Oliveira, David Carmo e Diogo Leite; Fabiano, Al Musrati, André Horta e Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Ricardo Horta e Vitinha.​​​​​​​

Por eu lado, os bracarenses já têm o quarto posto garantido, mas este encontro, agendado para as 18:00, poderá marcar a despedida do técnico Carlos Carvalhal do clube, já que está em final de contrato.

Às 20:30, em Guimarães, o Vitória, sexto, recebe o europeu Gil Vicente, no que poderia ser uma verdadeira final pelo quinto posto, mas a formação de Pepa empatou na última ronda (1-1 no campo do Boavista) e deixou fugir a formação de Barcelos.

Mesmo assim, mais tarde, o Vitória de Guimarães pode ainda festejar o apuramento europeu, mas para isso o FC Porto necessita de vencer o despromovido Tondela na final da Taça de Portugal, situação que abre mais uma vaga na I Liga.

No sábado, o campeão FC Porto despediu-se com um triunfo por 2-0 sobre o Estoril Praia, no Estádio do Dragão, num encontro que consagrou os "azuis e brancos" campeões nacionais pela 30.ª vez.