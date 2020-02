Famalicão desperdiça vantagem e empata 2-2 na visita ao Rio Ave

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão © Octavio Passos/Global Imagens

O Famalicão empatou esta sexta-feira 2-2 na visita ao Rio Ave, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e escorregou na luta pelo terceiro lugar do campeonato.

Toni Martínez, aos 10 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 37, deixaram os visitantes a vencer, mas o Rio Ave reagiu, empatando num espaço de dez minutos, com golos de Gelson Dala (63), que chegou a Vila do Conde esta semana por empréstimo do Sporting, e Tarantini (73).

O Famalicão perdeu assim a oportunidade de se isolar na luta pelo terceiro lugar, somando 32 pontos, os mesmos do que o Sporting, que no domingo visita o Sporting de Braga. Já o Rio Ave é sexto da classificação liderada pelo Benfica, com 29 pontos.