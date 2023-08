Famalicão e Moreirense empatam a zero no encerramento da segunda jornada da I Liga

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa © Miguel Pereira/Global Imagens

O Famalicão empatou esta segunda-feira 0-0 na receção ao Moreirense, no jogo de encerramento da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa da casa a jogar toda a segunda parte com menos um jogador.

O brasileiro Pablo viu o segundo cartão amarelo aos 45+5 e deixou o Famalicão reduzido a 10 jogadores, mas o Moreirense não aproveitou e o nulo manteve-se até ao final, num jogo marcado pela lesão de Dinis Pinto, lateral dos cónegos, logo no início da partida, que ficou inanimado após um choque de cabeças com Rodrigo Moura e abandonou o relvado de maca.

Depois do primeiro jogo sem golos na edição 2023/24 da I Liga, o Famalicão está em sexto lugar, com quatro pontos, enquanto o Moreirense somou o primeiro ponto na época e é 14.º.