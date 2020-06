O jogo terminou sem golos © Lusa

O Famalicão e o Sporting de Braga empataram esta sexta-feira 0-0, no jogo que encerrou a 27.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Vila Nova de Famalicão.

Com este empate, a equipa bracarense perdeu no fecho da ronda o terceiro lugar, ocupando agora o quarto posto com 47 pontos, menos dois do que o Sporting, agora terceiro isolado, enquanto os famalicenses são quintos classificados, com 44 pontos.