Toni Martínez abre o marcador. Famalicão 0-1 FC Porto (1.ª parte)

Os adeptos voltaram a ocupar alguns lugares nas bancadas do Estádio Municipal 22 de Julho numa tarde muito convidativa para um jogo de futebol. Perante um sol de agosto, com as temperaturas a ultrapassarem os 30 graus, Famalicão recebia o FC Porto, que procurava manter-se na perseguição aos rivais Benfica e Sporting.

Os dragões sob comando de Sérgio Conceição entraram no encontro com duas alterações em relação ao jogo inaugural da Liga. Sérgio Oliveira começou a partida no banco de suplentes. Era Mateus Uribe que aparecia no meio campo. A outra novidade era a titularidade de Manafá no lado esquerdo da defesa portista.

E os dragões entraram no jogo a todo o gás, com duas oportunidades dos dois homens da frente de ataque: Taremi e Toni Martínez. A superioridade era notória e foi com muita qualidade que o FC Porto abriu o marcador.

O ex-Famalicão Toni Martínez fugiu entre os centrais, fintou o guardião Luiz Júnior e só teve de encostar para o primeiro golo no jogo. O espanhol pediu desculpa aos adeptos da casa e não festejou.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior, Penetra, Batubinsika, Riccieli, Rúben Lima, Diogo Figueiras, David Tavares, Pêpê, Iván Jaime, Bruno Rodrigues e Ivo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Manafá; Otávio, Bruno Costa, Uribe e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.