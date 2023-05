Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

Por Cátia Carmo 20 Maio, 2023 • 19:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto está este sábado obrigado a vencer no campo do Famalicão para continuar na luta pelo título nacional, com uma derrota a garantir a festa antecipada do Benfica, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Separados por quatro pontos, os atuais campeões nacionais têm de triunfar no terreno do oitavo classificado da prova para depois poderem torcer por um deslize do Benfica no domingo, em Alvalade, no dérbi com o Sporting.

Por seu lado, o Famalicão necessita de vencer os dragões para matematicamente ainda ter alguma possibilidade de chegar às provas europeias, algo que mesmo assim será muito difícil, já que a equipa de João Pedro Sousa está a cinco pontos do sexto lugar, ocupado pelo Arouca.

Começou o jogo. Logo ao primeiro minuto de jogo, grande oportunidade para o FC Porto. Valeu a mancha do guarda-redes Luiz Júnior, com uma grande defesa. Dois minutos depois, Otávio cai na grande área do Famalicão e o árbitro assinala penálti. É Taremi quem vai bater. Luiz Júnior defende, mas o árbitro manda repetir. O guarda-redes manda a bola para a bancada, em protesto, e vê cartão amarelo. Taremi tem agora uma segunda oportunidade. O público está descontente com a decisão do árbitro Fábio Veríssimo. No novo frente-a-frente, Taremi não falha. Está feito o primeiro. Indefensável.

Três minutos depois, Taremi bisa! 2-0 para o FC Porto.

Aos 18 minutos, o iraniano Taremi, a estrela do jogo, vê cartão amarelo depois de atingir com o braço Riccieli numa disputa aérea. Seis minutos depois, Galeno fez uma bela jogada, mas Ruben Lima fez o corte e evitou mais um golo do FC Porto.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Penetra, Otávio, Riccili e Francisco Moura; Zaydou e Colombatto; Dobre, Ivo Rodrigues e Iván Jaime; Pablo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Grujic, Eustáquio, Otávio e Galeno; Taremi e Toni Martínez.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Mihaj, Simões, Gustavo Assunção, Kadile, Rui Fonte, David Tavares, Gustavo Sá e Martin Aguirregabiria

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Uribe, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Evanilson