Veja os golos de Marcano e Penetra. Famalicão 1-1 FC Porto (intervalo)

Com o SC Braga já à espera no Jamor, Famalicão e FC Porto começam esta quarta-feira a discutir um lugar na final da Taça de Portugal. Os famalicenses recebem os dragões na primeira mão das meias-finais da prova rainha do futebol português.

A jogar fora de portas, foi o FC Porto quem entrou com maior ímpeto no jogo, principalmente por Toni Martínez, que visitava a antiga equipa. E em 15 minutos se confirmou a superioridade portista.

Wendell bateu um livre a partir do lado direito, Luiz Júnior saiu em falso e Marcano, nas costas do guarda-redes brasileiro, cabeceou para o fundo da baliza ao segundo poste.

A resposta famalicense podia até nem ter demorado mais do que uns minutos, mas Cádiz não fez da experiência uma arma. Num ataque em que a bola acabou por fugir a toda a defesa do FC Porto, o venezuelano deslumbrou-se e, à entrada da grande área e só com Cláudio Ramos pela frente, rematou para fora sem pensar.

Foi preciso chamar alguém com menos experiência, mas mais calma. No caso, Alexandre Penetra. O defesa de 21 anos subiu à grande área portista, Iván Jaime colocou-lhe a bola no espaço e Penetra desviou, na passada, para o empate. E o resultado manteve-se até ao intervalo.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior, Zaydou,​​​​​ Mihaj, Penetra, Riccieli, Francisco Moura, Iván Jaime, Colombatto, Ivo Rodrigues e Cádiz

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos, Manafá, Pepe, Marcano, Wendell, Eustáquio, Grujic, Otávio, Pepê, Namaso e Toni Martínez

O jogo é arbitrado por Gustavo Correia, auxiliado por Tiago Costa e Inácio Pereira. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Rúben Lima, Sanca, Gustavo Assunção, Otávio, Gustavo Sá, Aguirregabiria, Denilson Junior e Pablo

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Zaidu, Galeno, Rodrigo Conceição, André Franco e Evanilson