Famalicão garante empate na compensação frente ao Marítimo

Adeptos do Famalicão © Octavio Passos/Global Imagens

Por Lusa 20 Janeiro, 2020 • 00:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um golo de Toni Martínez, aos 90+6, garantiu este domingo o empate do Famalicão na receção ao Marítimo, numa partida relativa à 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Depois de estarem a vencer durante grande parte do jogo, os insulares viram a hipótese de conquistar os três pontos desaparecer no último lance da partida.

O Famalicão, terceiro classificado, soma agora o quinto jogo sem perder e, na passada quarta-feira, garantiu a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal após vencer em Paços de Ferreira, por 1-0. Já o Marítimo mantém-se no 11.º lugar, com 20 pontos, e conta agora cinco rondas consecutivas a somar pontos: duas vitórias e três empates.

A partida iniciou-se equilibrada, mas com poucos remates de perigo. Aliás, foi precisamente no primeiro remate à baliza que o Marítimo conseguiu chegar ao golo. Depois de uma falha de Roderick, num local onde era proibido falhar, a bola acabou por sobrar para Joel que, isolado, não desperdiçou a oportunidade de inaugurar o marcador, surpreendendo Vaná.

A partir daí o jogo ganhou um novo ânimo, com a formação da casa a crescer em campo na procura da igualdade. Aos 34 minutos, numa jogada de insistência, a bola fica com Diogo Gonçalves que atirou por cima.

Até ao intervalo, a equipa do Famalicão pressionou e fez de tudo para chegar ao intervalo, pelo menos, com o empate, ainda assim, a finalização não correspondeu com o resto da exibição. Para a segunda parte, o Famalicão entrou ainda mais forte, mais pressionante, na tentativa de chegar o mais rapidamente ao empate.

Aos 51 minutos, Fábio Martins esteve muito perto de o conseguir. O avançado rematou em jeito, mas a bola foi à barra, deixando assim o aviso. As oportunidades de golo continuaram a ser escassas para os dois lados e só no tempo de compensação é que os famalicenses surpreenderam.

Após um livre marcado pelo estreante Coly, Toni Martínez, que havia saído do banco, desviou a bola para dentro da baliza de Amir, para desespero da equipa do Marítimo, que viu assim fugir dois pontos.