Famalicão, mais aliviado, vence pela primeira vez em casa frente à B SAD

O Famalicão venceu esta quinta-feira o Belenenses SAD, por 1-0, numa partida em atraso da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e que marcou a primeira conquista dos famalicenses em casa esta época.

A equipa comandada por Rui Pedro Silva conseguiu assim sair os lugares diretos de despromoção, enquanto o Belenenses SAD afunda-se cada vez mais no último lugar da tabela classificativa.

A partida em atraso da I Liga começou bastante equilibrada e com as duas equipas a tentarem criar uma estratégia para chegar de forma eficaz à baliza. Ainda assim, o encontro pautou-se pelas escassas oportunidades e pelo futebol mais cauteloso.

A formação do Belenenses SAD foi a primeira equipa a criar perigo. Aos seis minutos, e após muita confusão na área famalicense, com Riccieli a tirar a bola da pequena área quando Camará se preparava para encostar.

O Famalicão tentou responder com perigo, mas não conseguiu surpreender. A intensidade imposta foi sempre muito baixa e com pouca eficácia.

Antes do intervalo, o Belenenses SAD voltou a chegar com perigo junto da baliza de Luiz Júnior. Aos 35 minutos, Camará, nas alturas, cabeceou, valendo uma grande defesa do guarda-redes famalicense.

Para a segunda parte, as equipas entraram sem alterações, e o encontro manteve-se, nos primeiros minutos, com um futebol mais bloqueado e com pouca intensidade.

E se, na primeira parte, o Belenenses SAD ainda conseguiu criar algumas situações de perigo, no arranque do segundo tempo não se contabilizou lances desse género para nenhum dos lados.

O Famalicão, aos 62 minutos, conseguiu chegar ao golo, numa altura em que o jogo estava muito lento. O capitão Riccieli, que no próximo jogo do Famalicão, em casa frente ao Paços de Ferreira, vai ficar de fora depois de ter visto amarelo, cabeceou para o golo.

O Belenenses SAD respondeu e aos 68 minutos esteve muito perto de igualar a partida. Pedro Nuno, de frente para a baliza, rematou forte, mas a bola acabou por bater no poste.

A formação da casa ainda voltou a marcar, aos 79 minutos, por intermédio de Banza, mas o golo acabaria por ser invalidado uma vez que o árbitro, depois de consultar o VAR, entendeu que o avançado dominou a bola com a mão.

Antes do final, o Famalicão voltou a ameaçar por ação de Banza. O avançado famalicense apareceu em boa posição e rematou rasteiro para defesa de Luiz Felipe.

Com este resultado, o Famalicão está em 16.º lugar, com 15 pontos, os mesmos do Moreirense no 15.º, enquanto o Belenenses SAD está na 18.ª e última posição, com apenas 11 pontos.