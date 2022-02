Famalicão pede adiamento do jogo com o Tondela por ainda estar retido na Madeira

O Famalicão venceu o Marítimo por 1-0 na 23.ª jornada da I Liga © Homem de Gouveia/Lusa

O presidente da SAD do Famalicão revelou esta terça-feira que pediu o adiamento do jogo com o Tondela, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, por a equipa ainda não ter viajado para o continente após defrontar o Marítimo.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Ribeiro esclareceu que a comitiva famalicense ainda se encontra retida na Madeira, devido às condições meteorológicas, e que desconhece quando é que a equipa conseguirá viajar para o continente.

"Estamos a aguardar. Tínhamos voo ontem [segunda-feira], mas entretanto foi cancelado. Voltou a ser marcado para hoje às 11h30 e foi novamente cancelado por causa dos ventos fortes. Agora, estamos a aguardar. Paralelamente, estamos a tentar outras alternativas, como voos charters. Mas o avião não consegue aterrar na Madeira", começou por explicar o dirigente.

Miguel Ribeiro revelou que já pediu à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e ao Tondela o adiamento do jogo da próxima jornada do campeonato, que está agendado para sábado, mas ainda não obteve resposta.

"Já contactámos a Liga e o Tondela. O nosso jogo é sábado. Nós ainda estamos na Madeira, não sabemos quando conseguimos regressar. Não faz sentido nenhum que se mantenha nessa data. Não criará transtorno a ninguém. Ainda aguardamos a resposta. Tenho a certeza de que a resposta vai ser positiva, uma vez que somos completamente alheios a esta situação", esclareceu o dirigente famalicense.

O Famalicão jogou na Madeira, no domingo, com o Marítimo, garantindo uma vitória, por 1-0, numa partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Desde então, e devido às más condições climatéricas, a comitiva famalicense não conseguiu regressar ao continente.

O jogo entre Famalicão e Tondela, da 24.ª jornada, está agendado para sábado, às 15h30, na cidade minhota.