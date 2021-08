Ivo Rodrigues volta a falhar. Famalicão 0-0 Sporting (1.ª parte)

Rúben Amorim © Filipe Amorim / Global Imagens

O campeão Sporting defronta-se, este sábado, às 20h30, com Famalicão. Os leões, na visita a Famalicão, procuram manter o percurso 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol e isolar-se provisoriamente na liderança, em jogo da quarta jornada da prova.

Em caso de triunfo, o Sporting, que tem nove pontos, os mesmos do Benfica, isola-se no primeiro lugar, atualmente ocupado pelo surpreendente Estoril-Praia, que soma 10, depois de na sexta-feira ter aberto a ronda com um triunfo por 2-1 sobre o Marítimo.

Aos 2 minutos, perigo para o Sporting, com Jovane isolado. Um minuto depois, primeiro cartão amarelo para Pêpê do Famalicão. Logo a seguir, amarelo também para Esgaio do Sporting.

Aos 12 minutos, cartão amarelo para Charles Pickel do Famalicão. Dois minutos depois, desta vez para Palhinha do Sporting. Em 15 minutos de jogo, já foram mostrados quatro cartões amarelos.

Aos 27 minutos, grande oportunidade de Ivo Rodrigues, do Famalicão, para inaugurar o marcador.

Seis minutos antes do fim da primeira parte, Ivo Rodrigues novamente perto de marcar para o Famalicão. Pouco depois, mostrado o quinto amarelo do jogo para Nuno Mendes, do Sporting.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Diogo Figueiras, Riccieli, Alexandre Penetra e Rúben Lima; Charles Pickel, Pêpê Rodrigues e Iván Jaime; Ivo Rodrigues, Bruno Rodrigues e Marcos Paulo.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Jovane.

Rúben Amorim, disse que espera a permanência dos seus futebolistas, a poucos dias de encerrar o 'mercado', na antevisão a este duelo. Já o treinador do Famalicão afirmou que o facto de jogar com o atual campeão nacional não acarreta qualquer pressão extra e que o pensamento está na conquista da vitória.

Suplentes do Famalicão: Dalberson, Alex Nascimento, De la Fuente, Diogo Queirós, David Tavares, Neto, Ofori, André Ricardo e Pablo.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Neto, Rúben Vinagre, Pedro Porro, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás.