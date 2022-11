Conheça os onzes de Famalicão e Sporting

Ruben Amorim © Gerardo Santos / Global Imagens

O Sporting desloca-se a Famalicão na 13.ª jornada da Liga. Os leões procuram não perder mais pontos na luta pelos lugares cimeiros do campeonato, antes da paragem para o Mundial 2022.

Os famalicenses, por sua vez, encontram-se no 14.º lugar, com metade dos pontos do Sporting.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior, Mihaj, Rúben Lima, Penetra, Ivo Rodrigues, Riccieli, Puma Rodriguez, Pelé, Jhonder, Francisco Moura e Colombatto

Onze do Sporting: Adán, Matheus Reis, St. Juste, Coates, Morita, Ugarte, Trincão, Paulinho, Pedro Porro, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves

