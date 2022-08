Famalicão vence pela primeira vez na receção ao Santa Clara. Veja o golo

Por Lusa 28 Agosto, 2022 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Famalicão venceu este domingo o Santa Clara por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, conseguindo o primeiro triunfo na presente edição do campeonato.

A jogar em casa, o Famalicão marcou o único golo da partida aos 20 minutos, por intermédio do francês Zaydou, naquele que foi também o primeiro tento da equipa nas quatro jornadas já disputadas.

Com este resultado, o Famalicão soma agora quatro pontos e está no 11.º lugar, enquanto o Santa Clara continua sem vencer (três derrotas e um empate) e está em 15.º, com apenas um ponto.