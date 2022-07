Família de Enzo em lágrimas antes de o médio rumar a Lisboa

Enzo Fernández © Juan Ignacio Roncoroni/EPA

Uma despedida com muita emoção e lágrimas. A TNT Sports divulgou as imagens do momento em que Enzo Fernández se despediu da família.

O médio do River Plate também foi acarinhado por alguns adeptos do clube argentino que estavam no local.

Enzo Fernández se despide de su familia en el aeropuerto y viajará rumbo a Portugal para ser nuevo jugador de Benfica ⚽✈️ pic.twitter.com/yruLuog4Bv - TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 11, 2022

O jogador argentino vai ter a primeira experiência no futebol europeu, depois de o Benfica ter pago dez milhões de euros ao River Plate, aos quais se podem juntar mais oito milhões, consoante objetivos determinados no negócio.