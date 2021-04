Conheça os onzes de Farense e Braga

© Hugo Delgado/Lusa

O SC Braga visita, esta segunda-feira, o Farense em jogo relativo à 25.ª jornada da Primeira Liga. Os arsenalistas estão no quarto lugar do campeonato, com 50 pontos, menos um do que o Benfica, que também hoje recebe o Marítimo.

Se vencerem, os bracarenses conquistam uma distância de nove pontos para o Paços de Ferreira. Já o Farense está no antepenúltimo 16.º lugar, com 22 pontos. Em caso de vitória, subirá à 15.ª posição.

Onze do Farense: Beto, Tomás Tavares, César, Eduardo Mancha, Abner, Fabrício, Lucca, Amine, Ryan Gauld, Bilel e Pedro Henrique

Onze do SC Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, Raul Silva, Borja, Al Musrati, João Novais, Piazon, Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz

O desafio é apitado por Rui Costa, assistido por João Bessa Silva e Jorge Fernandes O VAR é Tiago Martins.

Suplentes do Farense: Hugo, Filipe Melo, Hugo Seco, Madi Queta, Mansilla, Bura, Miguel Bandarra, Djalma e Cássio Scheid

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, Gaitán, André Horta, Sporar, Caju, Rodrigo Gomes e Bruno Rodrigues