Fase final da Liga dos Campeões em Lisboa. Derradeiro jogo na Luz  

O troféu da Liga dos Campeões no Estádio da Luz em 2014 © EPA

Por Miguel Jorge Fernandes com Tiago Santos 17 Junho, 2020 • 11:27

A UEFA anuncia esta quarta-feira à tarde que a fase final da Liga dos Campeões deste ano será realizada em agosto, na cidade de Lisboa, confirmou a TSF. Os jogos são à porta fechada no Estádio da Luz e de Alvalade.

A decisão é anunciada às 14h30, hora de Lisboa, após a reunião da Comissão Executiva da UEFA.

Organismo que rege o futebol europeu quer encerrar a prova com um torneio a oito equipas, jogado em 11 dias - de 12 a 23 de agosto - na capital portuguesa. Lisboa substitui Istambul na organização da final da prova, depois da organização turca ter desistido. A UEFA definiu que a final do estádio Ataturk vai acontecer em 2021, quando a competição regressar ao formato habitual.

Este ano, os quartos-de-final vão ser jogados em apenas uma mão, em vez das duas habituais, ao longo de quatro dias seguidos, de 12 a 15 de agosto. As meias-finais serão a 18 e 19 e a grande final será jogada a 23 de agosto.

Ainda em prova estão Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid - com João Félix -, Atalanta e Leipzig já estão apurados para os quartos de final. Chelsea ou Bayern (os alemães venceram 0-3 na primeira-mão), Napoles ou Barcelona (1-1 na primeira mão, com Nélson Semedo no Barcelona e Mário Rui nos italinanos), Lyon ou Juventus (1-0 para os franceses no primeiro jogo, no duelo das equipas de Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo) e Real Madrid ou Manchester City (vantagem de 1-2 para os ingleses de Bernardo Silva).

Os jogos são divididos entre o Estádio da Luz e o Estádio José Alvalade, sendo a final no recinto do Benfica. Luz que recebe a final pela segunda vez, depois do embate entre Real Madrid e Atlético de Madrid em 2013/2014, que consagrou o Real Madrid - na época com Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão - como campeão da Europa.

Esta é a terceira final da principal prova europeia jogada em Portugal. Em 1966/1967, O Celtic de Glasgow bateu o Inter de Milão numa final jogada no Estádio Nacional do Jamor.