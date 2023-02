"Faturas de favor." MP acusa Benfica SAD, Luís Filipe Vieira e Domingos de Oliveira de fraude fiscal

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica © Mário Vasa / Global Imagens

O Ministério Público deduziu acusação contra a Benfica SAD, a Benfica Estádio, o antigo presidente do clube Luís Filipe Vieira e o ainda administrador da Benfica SAD Domingos Soares de Oliveira por crimes de fraude fiscal qualificada,

no âmbito do chamado processo Saco Azul. Miguel Moreira, antigo diretor financeiro e administrador da SAD do Benfica, também está acusado, assim como o empresário José Bernardes e a sua pequena empresa de informática Questão Flexível.

Segundo o MP, citado pelo Jornal de Notícias, os administradores do Benfica desviaram 1,6 milhões de euros para a empresa de José Bernardes, o único arguido que está acusado de branqueamento de capitais, com "perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em benefício das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S.A., não titulavam quaisquer operações económicas".

Estas faturas, apelidadas de "faturas de favor", pelas quais José Bernardes cobraria 11% do valor, apenas terão servido para fazer sair dinheiro da esfera do Benfica. À medida que entravam valores avultados com origem nas sociedades Benfica SAD e Benfica Estádio, esses mesmos valores eram imediatamente levantados ao balcão através de cheques em caixa.

O Expresso detalha que a investigação a cargo da Polícia Judiciária não conseguiu descortinar o que aconteceu ao dinheiro que terá servido para encher o Saco Azul que deu nome à operação. O procurador Hélder Branco suspeita que a rota de fuga ao fisco, alegadamente liderada por Luís Filipe Vieira, ia até o Dakar, no Senegal.

O antigo presidente do Benfica está acusado de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento. O Ministério Público reclama 585 mil euros aos arguidos. O valor inclui 116 mil euros à SAD do Benfica e 307 mil à Benfica Estádio.