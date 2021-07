Favorita Naomi Osaka eliminada nos oitavos do torneio de ténis

Naomi Osaka © EPA

A tenista japonesa Naomi Osaka, número dois mundial, caiu esta terça-feira nos oitavos de final do torneio de ténis dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder em dois sets com a checa Marketa Vondrousova.

Figura incontornável do desporto japonês, ou não tivesse sido a eleita para acender a pira olímpica, Osaka era a grande candidata ao ouro no quadro feminino de singulares, depois da eliminação da líder do 'ranking' mundial, a australiana Ashleigh Barty, mas esta terça-feira foi surpreendida pela 42.ª jogadora mundial, perdendo por 6-1 e 6-4, em uma hora e oito minutos.

Num dos únicos encontros já disputados da jornada, perturbada por vários adiamentos devido à chuva, a número dois mundial, que cometeu 32 erros não forçados, despediu-se dos 'seus' Jogos Olímpicos, que marcaram o seu regresso à competição após quase dois meses de paragem.

Osaka tinha desistido de Roland Garros no final de maio, depois da polémica gerada pela sua recusa em participar nas conferências de imprensa do Grand Slam francês, com o objetivo de alertar para o tema da saúde mental.

A japonesa é bicampeã do Open da Austrália (2021 e 2019) e do Open dos Estados Unidos (2020 e 2018).