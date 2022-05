"Faz-me lembrar o Fernando Torres." Musa no Benfica tem aprovação de ex-águia

© Pedro Correia/Global Imagens

O avançado Petar Musa ainda não chegou à Luz, mas já leva na mala vários elogios de peso. Os mais recentes são de Javi García, o médio espanhol que representou o Benfica entre 2009 e 2012 e foi companheiro de equipa do croata na temporada que agora termina.

E a chamada de Musa, aos 24 anos, à seleção da Croácia, nem sequer surpreende Javi García: "Ele é aquilo, sei que joga muito, está a subir de nível e não tenho dúvidas de que vai jogar muitos Europeus e Mundiais."

"Fazes-me lembrar o Fernando Torres!" 00:00 00:00

Com 1,90 metros de altura, Petar Musa pode ser uma referência do ataque na grande área adversária, e também nessa dimensão Javi García o compara com os melhores: neste caso, com Fernando Torres.

"Na brincadeira, muitas vezes, disse-lhe: 'Fazes-me lembrar o Fernando Torres!'", confessa o espanhol. "E é verdade! O aspeto físico, a maneira de correr, de jogar... Faz-me lembrar muito o Fernando Torres."

A época do croata no Bessa - emprestado pelo Slavia Praha - acabou com 12 golos marcados e quatro assistências em 31 jogos (jogou 2597 minutos), mas além da marca que deixou no relvado, também o papel no balneário marcou Javi García..

"Gosto muito dele." Se não fosse Musa, "o Boavista tinha passado por mais dificuldades". 00:00 00:00

"Muitas vezes, esta época, em conversa com ele disse-lhe: 'Se mantiveres este nível, vais chegar a uma grande equipa'", algo que parece estar prestes a acontecer.

E segue com selo de aprovação de uma ex-águia: "Eu pessoalmente gosto muito dele! Se não fosse pelo Musa, esta época, o Boavista tinha passado por mais dificuldades."