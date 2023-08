FC Barcelona com vitória suada frente ao Cádiz na segunda ronda da La Liga

© Lluis Gene/AFP

O campeão FC Barcelona bateu este domingo em casa o Cadiz, por 2-0, com os golos da vitória a surgirem já na reta final do encontro da segunda jornada da Liga espanhola de futebol.

Depois do empate a zero no terreno do Getafe na ronda de estreia da La Liga, os catalães só chegaram à vantagem aos 82 minutos, com o reforço Gundogan (ex-Manchester City) a assistir Pedri, e com Férran Torres a aproveitar o passe 'fatal' de Lewandowski para selar as contas, aos 90+4.

Com a vitória, o FC Barcelona ascende provisoriamente ao quinto posto da tabela classificativa em Espanha, enquanto o adversário de hoje, que venceu na primeira ronda o Alavés (1-0), segue na 11.ª posição.

No outro jogo já disputado hoje, o Girona (terceiro classificado com quatro pontos) ganhou ao Getafe (16.º com um ponto), por 3-0, com golos do venezuelano Yangel Herrera (aos 12) e um 'bis' do veterano uruguaio Cristhian Stuani, aos 55 e aos 65.

O dia fecha com o confronto entre o Bétis, de William Carvalho, e o Atlético de Madrid, de João Félix.