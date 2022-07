FC Barcelona confirma contratação do central francês Jules Koundé

Jules Koundé © Franck Fife/AFP

O futebolista internacional francês Jules Koundé, ex-Sevilha, é reforço do FC Barcelona, tendo o central assinado um contrato por cinco épocas com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, confirmou esta sexta-feira o emblema catalão.

Koundé, de 23 anos, passou as últimas três temporadas no Sevilha, depois de ter feito toda a sua formação e início de carreira profissional no Bordéus.

"Estou muito orgulhoso, muito grato por esta oportunidade e muito entusiasmado, porque vou para um clube muito grande. Quero muito começar a jogar com os meus novos companheiros e dar o meu melhor", disse o defesa francês, em declarações divulgadas pelo FC Barcelona.

O central tem uma Liga Europa no currículo, conquistada com o Sevilha, e uma Liga da Nações com a França, seleção que representou por 11 vezes, incluindo na fase final do Euro 2020.