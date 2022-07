FC Barcelona e Leeds anunciam princípio de acordo por Raphinha

© AFP

Por Lusa 13 Julho, 2022 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional brasileiro Raphinha está a caminho do FC Barcelona, depois de os catalães chegarem a um princípio de acordo com o Leeds United, com vista à transferência, informaram esta quarta-feira os dois clubes.

"O FC Barcelona e o Leeds United Football Club chegaram a um princípio de acordo para a transferência de Raphael Dias Belloli 'Raphinha', dependente de o jogador passar os exames médicos", refere esta quarta-feira o clube espanhol.

Também na sua página oficial, o Leeds United informa que o jogador fará os exames médicos em Espanha.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

Raphinha, de 25 anos, jogou no Vitória de Guimarães, clube a que chegou em 2016, proveniente do Avaí, e em maio de 2018 chegou ao Sporting, a 'troco' de 6,5 milhões de euros, mantendo-se pouco mais de uma época nos 'leões'.

O extremo saiu no início da época de 2019/20 para os franceses do Rennes, por 21 milhões de euros.

De França, o extremo brasileiro saiu após a primeira época para o Leeds United, clube em que cumpriu as duas últimas temporadas, a última das quais como o melhor marcador da equipa, com 11 golos em 35 jogos na Liga inglesa.